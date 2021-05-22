Великобританія втричі збільшить кількість висаджених дерев для боротьби зі зміною клімату

Великобританія заявила, що планує втричі збільшити показники висадки дерев протягом наступних трьох років, щоб досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року в рамках зусиль по боротьбі зі зміною клімату.

Джордж Юстіс, британський міністр з питань навколишнього середовища, днями має оголосити, що показники створення лісових масивів зростуть втричі до травня 2024 року, коли на рік висаджуватимуть близько 7000 гектарів лісів.

«Ми подбаємо про те, щоб дерева були висаджені в потрібних місцях і щоб було створено більше зелених робочих місць у секторі лісового господарства», - йдеться в урядовій заяві.

Про решту деталей плану поки що не повідомляється. Зокрема не сказано, скільки дерев буде висаджено і де, а також скільки коштуватиме посадка дерев або як вона фінансуватиметься.

